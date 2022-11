IMAX zittisce lo streaming: 'Le sale vi aiutano, discorso chiuso'

Il Covid è finito, lo streaming come unico mezzo di distribuzione dei film ha perso la sua funzione, eppure le sale non si stanno riprendendo. Anzi. Sono molte le voci preoccupate, ora anche (comprensibilmente) l'azienda IMAX. E per quanto il discorso del CEO sia condivisibile, i dati gli danno contro.

Nonostante abbia tutto l’interesse a dirlo, visto che la società di IMAX basa l’intero suo indotto sulle distribuzioni in sala, il discorso del CEO Richard Gelfond è più che condivisibile. Per lui non si tratta di una guerra fra streaming e sale cinematografiche, ma di un reciproco scambio di cui potrebbero beneficiare entrambe.

Dopo il recentissimo allarme lanciato da Paolo Sorrentino, il CEO è intervenuto durante un'intervista a Yahoo Finance Live: "L'argomento secondo cui puoi saltare una finestra teatrale e rimediare in streaming è sbagliato e falso. La finestra teatrale è più essenziale che mai per ottenere le entrate dello streaming. Il dibattito è chiuso”. Il CEO si riferiva soprattutto a un successo recente come Top Gun: Maverick, che dopo essersi trasformato nell’11esimo miglior incasso nella storia del cinema ha ottenuto altrettanti rewatch su Paramount+.

In fondo, lo streaming era nato come “noleggio a domicilio“ – la stessa Netflix nasce nel 1997 come un Blockbuster che avrebbe consegnato i DVD direttamente a casa – che permetteva di risparmiare sui costi dell’home video. E già questo rappresentò un bel risparmio per i consumatori, mentre gli streamier potevano dirsi soddisfatti di capitalizzare i guadagni dell'home video fisico. Ma col passare degli anni, si è preso l’intero mercato distributivo. In linea di principio – e sono anche molti studi sulla composizione dell’immagine a sostenerlo – la cura investita su un film pensato prima per il grande schermo è diversa da quella per il piccolo.

E in linea di principio, se resterai colpito da un film al cinema, sarai molto propenso a rivederlo in streaming. Ma se ci si rimette ai dati (e il punto è proprio questo, fare lo sforzo di tornare a guardare alla qualità oltre alla sola quantità) proprio nell’ultimo anno aziende come Disney hanno registrato un calo di incassi in sala ma in parallelo un aumento di abbonati. Lo dimostra un record recente come quello di Hocus Pocus, film più visto di sempre su Disney+ senza essere passato per la sala. Anche più visto dei vari titoli Marvel.

