Imax supera il tetto del miliardo al botteghino internazionale per il secondo anno di fila

A poche settimane dalla fine del 2019, Imax può già festeggiare un anno da record al botteghino internazionale, con un totale da $1.035 miliardi di vendite globali in biglietti fino a questo martedì.

Con Frozen II ancora nelle sale e soprattutto con Star Wars IX in arrivo da domani negli USA, questa cifra è destinata a consolidarsi siglando un nuovo standard nel settore dell'alta tecnologia per il cinema high-tech.

"In un panorama dell'intrattenimento in cui le persone godono di una scelta più ampia che mai, la domanda per l'esperienza Imax nel mondo non è mai stata così grande", ha affermato il CEO di Imax Rich Gelfond. "I fan di tutto il mondo sono sempre più alla ricerca di esperienze di intrattenimento coinvolgenti e IMAX è posizionata in modo univoco per offrirle attraverso la nostra tecnologia, al servizio dei più potenti creatori di contenuti a livello mondiale."

Il record segna il secondo anno consecutivo per Imax oltre il miliardo di dollari: l'anno scorso, la compagnia ha incassato $1,032 miliardi di dollari grazie a successi come Avengers: Infinity War e Mission: Impossible - Fallout. Nel 2019 Hollywood ha contribuito non poco ai numeri della compagnia, con offerte internazionali come Captain Marvel, Spider-Man: Far From Home, The Lion King e ovviamente Endgame. Tra i suoi record, Imax ha anche segnato i più alti ricavi a livello internazionale ($368,6 milioni), così come in Cina ($341 milioni). La compagnia si è anche assicurata il suo più grande weekend di apertura in Cina e nel mondo grazie al film dei fratelli Russo distribuito dalla Disney.

Inoltre, importanti per le cifre cinesi Imax i kolossal asiatici Wandering Earth e Ne Zha. In Giappone, le migliori proiezioni per l'azienda sono state Bohemian Rhapsody di Fox e Weathering With You.

Ricordiamo che Imax si sta preparando per un 2020 altrettanto forte con numerosi film in uscita, tra cui No Time to Die, Wonder Woman: 1984, Top Gun: Maverick e ovviamente Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan.