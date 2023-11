Iman Vellani sa già con quali X-Men vorrebbe interagire dopo The Marvels: i nomi

Iman Vellani, protagonista di The Marvels, sembra avere le idee chiare a proposito del futuro del suo personaggio, Kamala Khan, all’interno del Marvel Cinematic Universe. Interrogata a proposito di possibili incontri con gli X-Men, l’attrice ha espresso le sue preferenze, parlando anche del fumetto che sta scrivendo di sua mano.

Dopo aver parlato delle prospettive di Iman Vellani per gli Young Avengers, torniamo ad occuparci dell’attrice e del suo ruolo all’interno del Marvel Cinematic Universe per riportare le sue preferenze rispetto a quali membri degli X-Men vorrebbe che Kamala Khan potesse incontrare nei prossimi prodotti a cui prenderà parte.

L’attrice ha parlato a Screen Rant, spiegando di essere una grande fan dei personaggi in questione: “Ce ne sono così tanti che vorrei incontrasse. Adoro le relazioni di Kamala con i supereroi più anziani, perché mi sembra che abbia così tanti eroi mamma e papà. Nel fumetto che sto scrivendo ora, interagisce spesso con Emma Frost e penso che sia un rapporto meraviglioso perché nella serie di Grant Morrison Emma è una figura così materna e che si preoccupa davvero e in molti modi dei bambini, ma allo stesso tempo è spietata e adoro il fatto che non addolcisca nulla per Kamala. È stata diretta, senza giri di parole, dicendole come stanno le cose e quindi accarezzandole i capelli e portandola a fare shopping. Mi piace vedere una relazione del genere. Sarebbe fantastico. Poi non potrei che rispondere Wolverine, perché la loro interazione nei fumetti mi ha reso molto felice. Accidenti: anche Angel, Jubilee, tutti i giovani. Sinceramente, ce ne sono così tanti tra cui scegliere. È impossibile. Lila Cheney, immaginate se interagisse con Lila. La musica di Lila è probabilmente molto di voga e Kamala è sicuramente una sua fan, quindi sarebbe molto bello vedere Kamala impazzire per lei e poi essere treletrasportata via. Sarebbe divertente”.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Kamala nel Marvel Cinematic Universe e quali personaggi le sarà concesso di incontrare, vi lasciamo alla recensione di The Marvels.