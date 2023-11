A Iman Vellani non importa del flop di The Marvels:'Roba per Bob Iger'

The Marvels si è rivelato un vero e proprio flop al botteghino per l'MCU. Il sequel di Captain Marvel ha deluso ampiamente gli spettatori e potrebbe fregiarsi del pessimo titolo di più grande fallimento finanziario mai registrato dallo studio. Nel cast del film, oltre a Brie Larson e Teyonah Parris, è presente anche Iman Vellani.

L'attrice, dopo aver debuttato nella serie Ms. Marvel su Disney+, ha fatto parte del film, che dopo un'apertura da 46 milioni di dollari ha registrato un calo del 78% già dal secondo fine settimana e probabilmente diventerà il primo film MCU a non arrivare a incassare 100 milioni di dollari al box-office. Il flop di The Marvels è ormai garantito.



Un problema che non sembra tangere più di tanto Iman Vellani:"Non voglio concentrarmi su qualcosa che non è nemmeno sotto il mio controllo, qual è il punto? È roba per Bob Iger" ha confessato, intervistata da Yahoo.



"Il box-office non ha nulla a che fare con me. Sono soddisfatta del prodotto finito e le persone a cui tengo hanno apprezzato il film. È davvero un bel momento guardare questo film e questo è tutto ciò che possiamo chiedere a questo tipo di lungometraggi. Ha supereroi, è ambientato nello spazio, non è così profondo e si occupa del lavoro di squadra e di sorellanza. È un film divertente e sono così felice di poterlo condividere con le persone".



Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato il film di Nia DaCosta? Ecco la nostra recensione di The Marvels.