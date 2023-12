Iman Vellani ha le idee chiare: ecco quale Young Avenger vorrebbe subito nell'MCU

Negli ultimi anni il Marvel Cinematic Universe sta vivendo un momento non effettivamente roseo, viste le numerose lamentele da parte degli appassionati riguardo ai recenti prodotti per il piccolo schermo, e come non menzionare il clamoroso flop al botteghino di The Marvels.

Tuttavia, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Loki 2, in tutto questo Iman Vellani non si perde d'animo ed anzi, ha già lo sguardo proiettato verso uno dei prossimi progetti legati a questo universo, ossia quello riguardante Young Avengers.

Durante una recente intervista con Screenrant infatti, la giovane attrice ha parlato un po' di quelle che potrebbero essere, secondo lei, le scelte migliori per i nuovi eroi che andranno a comporre questo nuovo gruppo, oltre a quelli già noti.

Tra gli altri, la star ha nominato America Chavez, affermando come sarebbe divertente lavorare insieme a lei. Collegato con quest'ultima vorrebbe anche Patriot, alias Elijah Bradley.

"Mi piacerebbe vederli interagire. Penso che molte delle loro storie siano state lasciate in sospeso, quindi sarebbe bello per i fan vederli insieme. Voglio vedere Kamala interagire con America ed Elijah. Ci sono veramente tante strada da poter intraprendere".

Voi che ne pensate? Quale sarà il futuro del Marvel cinematic universe? Se ve la foste persa, ecco anche la nostra recensione di Secret Invasion.