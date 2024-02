Imaginary: l'orsacchiotto più spaventoso di sempre nel trailer del nuovo horror Blumhouse

Un orsetto che cammina per la casa potrebbe essere il peggior incubo di un bambino come di un adulto e Blumhouse lo sa bene: è online il nuovo terrificante trailer di Imaginary, pellicola horror diretta dal regista di Obbligo o Verità Jeff Wadlow.

Se le prime immagini di Imaginary avevano dato un primo sguardo all'orsetto demoniaco, le nuove clip aggiungono un elemento in più all'innocente orsetto Chauncey (almeno così sembrerebbe nell'inquietante spot pubblicitario che apre il trailer) rivelando la sua vera e oscura natura.

Chauncey è molto più grande di quanto possiamo immaginare e la piccola Alice si legherà molto al suo nuovo amico, anzi fin troppo tanto che la protagonista Jessica, interpretata da DeWanda Wise, ed ex proprietaria del peluche si renderà forse troppo tardi che non si tratta di un amico immaginario... Blumhouse, dopo M3ghan, ribalta un altro mito dell'infanzia e lo declina in un salsa horror: Imaginary, che arriverà in sala il prossimo 8 marzo, conta nel cast anche Tom Payne, Taegen Burns, Veronica Falcon e Betty Buckley.

Gli amici immaginari sono un elemento che si presta facilmente al cinema dell'orrore, risultato di un mix tra l'innocenza dei bambini e la loro incredibile vicinanza al mondo del paranormale: se volete entrare nella mente del regista vi consigliamo la visione di Obbligo e verità (e la nostra recensione)