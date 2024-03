Imaginary, com'è il nuovo horror Blumhouse? Le reazioni della stampa

Il genere horror sembra stia vivendo una nuova giovinezza e uno degli ultimi titoli sotto i riflettori della critica è Imaginary, prodotto da Blumhouse Productions. Da oggi il film è nelle sale cinematografiche americane, in attesa di poterlo vedere anche in Italia dal prossimo 14 marzo. Ecco i primi riscontri della stampa.

Cinemablend descrive così il film:"I veri e propri fan del genere non batteranno ciglio di fronte a questo spettacolo piuttosto elementare. Se sei disposto a lasciarti trasportare dalla contorta e piuttosto convenzionale storia da PG-13 di Jeff Wadlow, c'è un po' di divertimento in Imaginary ma non riceverai nessuno distintivo d'onore per aver superato la visione senza esser preso dagli incubi. Il film tratta di un orsacchiotto malvagio ed è piuttosto mite quando lo confronti con altri famosi giocattoli dei classici film dell'orrore".



Past Magazine è ancora più impietoso nei confronti di Imaginary, che 'non è 'così brutto da diventare buono' perché sembra un insulto all'intelligenza e al buon senso, come se presumesse che saremmo tutti stupidi per cogliere l'amalgama di mancanza di originalità e quindi sazierà le nostre semplici menti da scimmia. [...] Imaginary è anche troppo noioso per conquistare in generale le folle anche se riesce a guadagnare qualche punto per aver centrato una serie di elementi tipici dell'horror attraverso i mezzi più stupidi e immaginabili [...]'.

Le prime recensioni sono piuttosto dure nei confronti del film, ora atteso dalla prova del pubblico. Imaginary racconta la storia di Jessica (DeWanda Wise), che torna nella sua casa d'infanzia per scoprire che suo amico immaginario era reale, ed è collegato all'orsetto di peluche al quale la figliastra più giovane (Pyper Braun), è diventata affezionata. Per farvi un'idea del film, ecco il trailer di Imaginary, in attesa della sua uscita nelle sale.