Minions 2, dopo il successo Illumination guarda al futuro: 'Non solo film per famiglie'

Lo studio di animazione di "Cattivissimo me" sta per espandersi. Fondata da Chris Meledandri nel 2007, Illumination Entertainment ha fino ad ora realizzato solo film per famiglie, cosa che però sembra destinata a cambiare ben presto.

Infatti, lo studio si sta preparando per formare una nuova etichetta che realizzerà film d'animazione non rivolti a bambini e a famiglie. Come riportato da Variety, Illumination ha assunto Mike Moon, l'ex protagonista dell'animazione per adulti di Netflix, per dirigere Moonlight, la loro nuova etichetta che "produrrà film d'animazione che si spingerà oltre il genere familiare".

Moon ha lasciato la sua posizione in Netflix all'inizio di quest'estate, nel periodo in cui la piattaforma ha iniziato a licenziare alcuni membri del dipartimento di animazione. Oltre a guidare l'etichetta, Moon, secondo quanto riferito, lavorerà come "consulente creativo senior" per Illumination.

"Abbiamo un gruppo di artisti, registi e produttori talentuosi in Illumination e crediamo che non ci sia complimento migliore per questo team di Mike e della nuova società per la quale stiamo collaborando", ha affermato Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, in una dichiarazione. "Ha un gusto eccezionale, una profonda esperienza e una forte visione per i film che intendiamo realizzare insieme. Non vedo l'ora che Mike e Moonlight diano un contributo sostanziale al futuro di Illumination".

Lo studio, che ha ultimamente realizzato Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, ha attualmente in lavorazione tre pellicole, tra le quali l'attesissimo film di Super Mario Bros.