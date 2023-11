Ilary Blasi, la rivelazione da Unica: 'Ecco che fine hanno fatto i Rolex di Totti'

Dopo l’uscita del trailer di Unica, il docufilm Netflix dedicato a Ilary Blasi, ecco che lo show è finalmente approdato sulla piattaforma streaming. In particolare, una parte del film si concentra sulla questione “orologi” tra lei e l’ex marito Francesco Totti.

Il corriere dello sport riporta le parole della conduttrice televisiva e derivanti dal docufilm Netflix: “Lui passa agosto a Sabaudia con i bambini e io decido di andare in vacanza in Croazia. Mi porto Isabel. In casa ho una stanza solamente mia con la porta blindata dove ho borse e scarpe, prendo la prima e la seconda chiave e chiudo tutto perché lo conosco. Al ritorno scopro che una porta blindata può avere dalle 3 alle 5 chiavi, apro e trovo tutto sparito. Ma tutto eh. Non avevo più scarpe, ero scalza completamente. Ero andata in cassetta e avevo preso i miei, quelli che mi ero comprata da sola, e i suoi regali. I suoi sono rimasti lì. Lui mi disse: ridammi gli orologi e ti do le borse. E io: no, perché sai che me li hai regalati. Poi un giorno non si apriva la porta della zona benessere, chiamo un fabbro e improvvisamente la porta si apre. Era tutto in ordine, non erano lì le borse e le scarpe come pensavo. Nel tornare indietro mi accorgo che c'è un'altra porta blindata che porta a un locale tecnico, la porta si apre con il fabbro (Ilary riprende tutto con il cellulare, ndr corriere dello Sport) e trovo le mie cose. Ma una parte. A quel punto ho un'illuminazione e mi ricordo che abbiamo un soppalco che può reggere pesi importanti. Prendo la scala, spingo, chiamo mia madre e la tata e trovo il resto del "tesoro". Poi con una macchinetta da golf che abbiamo in giardino porto tutto da mamma, al sicuro".

Queste le parole dell’ex moglie di Francesco Totti riguardanti la controversa questione degli orologi. Oltre al documentario “Unica”, Netflix ha appena rilasciato Squid Game: La sfida.