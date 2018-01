Il web reagisce alla nuova foto di Henry Cavill in Mission: Impossible - Fallout

In attesa del nuovo materiale promozionale in arrivo questa Domenica durante il Super Bowl è apparsa online una nuova foto che ritraeedin una sequenza ambientata nella capitale francese. Ironici i commenti lasciati dagli utenti in reazione ai baffi dell’attore inglese.

Come ricorderete la produzione di Mission: Impossible – Fallout non ha consentito all’interprete di Superman di poter tagliare i baffi durante i reshoot di Justice League diretti da Joss Whedon. L’intervento in post-produzione è stato alquanto discutibile e i fan non hanno gradito la realizzazione in CGI dell’espressione facciale dell’uomo d’acciaio. Qui di seguito abbiamo raccolto una serie di tweet di alcuni utenti del social network che continuano ad infierire sulla questione, additando persino come villain della pellicola diretta da Christopher McQuarrie gli stessi baffi dell'attore.

Nel sesto capitolo del franchise nato nel 1996 Ethan Hunt e la squadra dell’IMF saranno impegnati in una corsa contro il tempo a seguito di una missione non andata a buon fine.

Il film è prodotto dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams e dalla Skydance Media. La fotografia è a cura di Rob Hardy (Ex Machina), mentre il reparto scenografico è stato realizzato da Peter Wenham (Captain America: The Winter Soldier).

Dopo Mission: Impossible - Rogue Nation, il regista premio Oscar Christopher McQuarrie torna di nuovo dietro la macchina da presa per dirigere Mission: Impossible – Fallout sulla base di una sceneggiatura da lui stesso portata a compimento. Nel cast artistico figurano Tom Cruise (Ethan Hunt), Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby, Michelle Monaghan (Julia), Henry Cavill, Angela Bassett, Alec Baldwin (Alan Hunley), Sean Harris (Solomon Lane) e Ving Rhames (Luther Stickell).

Negli Stati Uniti Mission: Impossible – Fallout verrà distribuito dalla Paramount Pictures il 27 luglio 2018.