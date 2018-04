Il villain di Spider-Man: Homecoming 2 avrà dei 'collegamenti' con le location

Nella giornata di ieri, vi abbiamo confermato - grazie proprio al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige - che Spider-Man: Homecoming 2 non sarà ambientato solo a New York City ma porterà il nostro Uomo Ragno in giro per il mondo.

Ora Kevin Feige, in un'intervista con Den of Geek, conferma che il villain è legato, in qualche modo, alle location 'estere', il che porterà i fan a speculare sulla sua identità segreta... e top-secret, per ora. "Abbiamo scelto un villain e pensiamo che i posti che visiteremo nella pellicola avranno un grosso impatto sulla storyline. Amiamo l'idea di prendere Spider-Man e portarlo in giro per il mondo, in posti in cui non è mai stato prima d'ora. E abbiamo scelto un villain che penso s'incastrerà ben bene in tutto questo".

Le speculazioni possono iniziare ma con un "villain" legato al resto del mondo fuori da New York le possibilità sono tante. Potrebbe essere Kraven il Cacciatore, cosi come il Camaleonte... oppure Rhino? Chissà, tante, troppe idee e speculazioni per il momento!

Spider-Man: Homecoming 2 (il titolo è provvisorio) sarà distribuito dalla Sony Pictures a luglio 2019 per la regia di Jon Watts, che ha già diretto il primo episodio uscito nell'estate del 2017. Tom Holand riprende i panni di Peter Parker/Spider-Man nel film mentre Marisa Tomei sarà nuovamente la zia May.