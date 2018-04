Il video dell'eccezionale corsa della Chiave di Rame in Ready Player One!

Non sei ancora entrato nel mondo di Ready Player One? O forse si e vorresti rivedere la gara della Chiave di Rame? Adesso puoi, grazie a Warner Bros. Japan, in un video diffuso online che mostra buona parte della gara che si vede nel film di Steven Spielberg. Il Giappone sarà l'ultimo Paese in cui debutterà il film, il prossimo 20 aprile.

Nel frattempo Ready Player One ha guadagnato 475 milioni di dollari al box-office mondiale nelle prime tre settimane di programmazione.

Nell'anno 2045 il mondo reale è un luogo ostile. L'unico momento in cui Wade Watts (Tye Sheridan) si sente davvero vivo è quando scappa nell'OASIS, un universo virtuale coinvolgente dove la maggior parte dell'umanità trascorre le proprie giornate. In OASIS puoi andare ovunque, fare qualsiasi cosa, essere chiunque. L'unico limite è la tua immaginazione.

OASIS è stato creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance), che ha lasciato la sua immensa fortuna e il controllo totale di OASIS a chi vincerà una gara divisa in tre livelli da lui progettata per trovare un degno erede.

Quando Wade conquista la prima sfida, lui e i suoi cinque amici, conosciuti come gli High Five, dovranno affrontare pericoli e numerosi ostacoli per poter salvare OASIS e il mondo.

Steven Spielberg ha diretto Ready Player One, scritto da Zak Penn ed Ernest Cline, basato sull'omonimo best-seller di Ernest Cline. Nel cast del film Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Simon Pegg.

Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 28 marzo.