Il Viaggio delle Ragazze: Regina Hall rivela l'arrivo di un sequel

Nel corso di una recente intervista con il celebre magazine Entertainment Weekly, la star Regina Hall (Shaft, Black Monday) ha rivelato che molto presto potrebbe iniziare la produzione del sequel de Il Viaggio delle Ragazze.

Queste le parole dell'attrice: "Stiamo cercando di farlo accadere. Stiamo studiando bene le nostre agende e i nostri impegni per inserirlo nei nostri programmi. Stiamo lavorando a qualcosa, ma non abbiamo ancora capito in che direzione stiamo andando. Non so dove andranno le protagoniste, questa volta, solo solo che andranno sicuramente da qualche parte."

Il Viaggio delle Ragazze è stato un ottimo successo commerciale, avendo guadagnato $140,4 milioni al botteghino mondiale. Anche il regista Malcolm D. Lee ha recentemente rivelato le sue intenzioni di realizzare un sequel: "Penso che tutti noi vorremmo vedere cosa succede a Flossy Posse e spero che presto riusciremo a raccontare questa storia al pubblico."

Prodotto dalla Universal Pictures, Il Viaggio delle Ragazze racconta la storia di quattro amiche inseparabili che si recano a New Orleans per l'annuale Festival dell'Essence. Diretto da Malcolm D. Lee da una sceneggiatura di Kenya Barris e Tracy Oliver, il film vede nel cast Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith, Tiffany Haddish, Larry Tate, Kate Walsh, Mike Colter e Kofi Siriboe. i protagonisti.