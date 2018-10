Il vero volto del male in un nuovo video da Halloween

In arrivo nei cinema statunitensi, Halloween si mostra in un nuovo video promozionale - che trovate dopo il salto - in cui vediamo una troupe documentaristica incontrare Michael Myers senza maschera in un istituto psichiatrico.

In questa sequenza il killer è interpretato da Tony Moran, lo stesso attore che interpretò Myers senza maschera nel film originale!

Halloween è l'undicesimo film della serie horror con protagonista il folle assassino Michael Myers. Si tratta di un sequel diretto del primo capitolo, Halloween - La notte delle streghe, diretto nel 1978 da John Carpenter, tornato nelle vesti di produttore esecutivo; il film ignorerà volutamente le trame dei sequel successivi. In questo capitolo, quarant'anni dopo la follia omicida di Michael Myers, Laurie Strode torna faccia a faccia con l'assassino al quale riuscì a sfuggire.

Halloween comprende nel cast Jamie Lee Curtis - che tornerà ad interpretare il ruolo iconico di Laurie Stode -, Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey. La colonna sonora è stata curata dallo stesso John Carpenter mentre la sceneggiatura porta la firma di David Gordon Green, Danny McBride e Jeff Fradley.

Mentre in USA l'atteso nuovo capitolo della saga horror debutterà oggi, in Italia sarà nelle sale a partire dal 25 ottobre.