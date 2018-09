Il Verdetto - The Children Act, Emma Thompson nel primo trailer italiano del film

È grazie alla BIM Distribuzione che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer italiano dell'emozionante Il Verdetto - The Children Act, trasposizione cinematografica del romanzo La Ballata di Adam Henry di Ian McEwan diretto per il grande schermo da Richard Eyre (Diario di uno scandalo).

Protagonista del film adattato per il grande schermo dallo stesso McEwan è un brillante e straordinaria Emma Thompson nei panni di Fiona Maye, giudice dell'Alta Corte Britannica chiamato a prendere una decisione cruciale nell'esercizio del suo ruolo: obbligare o meno il giova Adam Henry a sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita. Superando l'ortodossia della sua professione, Fiona decide di visitare il ragazzo in ospedale, incontro che segnerà profondamente la vita di entrambi, riaccendendo emozioni sopite e sentimenti a lungo sepolti.



Il Verdetto - The Children Act vede nel cast anche Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Ben Chaplin, Jason Watkins e Rosie Cavaliero, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 ottobre. Il film è stato presentato al Toronto Film Festival qualche settimana fa, ricevendo un generale plauso dalla critica, unanime soprattutto nel promuovere l'interpretazione della Thompson, "tra le migliori e più potenti della sua carriera" e in odore di una meritata nomination agli Oscar 2019.