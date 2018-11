Il trailer di Uglydolls porta i famosi giocattoli in vita

La STX Films, come promesso, ha pubblicato in rete il primo trailer (musicale) di Uglydolls, nuovo film d'animazione dello studio: trovate il trailer comodamente all'interno di questa notizia.

L'Uglyverse è un mondo in cui la definizione di 'brutto' viene capovolta e, anzi, viene celebrato il diverso e lo strano. Creati 'indirettamente' da David Horvath nel 2001, gli Uglydoll sono diventati presto famosi. Tra gli Ugly Dolls vediamo personaggi come Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead. Ambientato nella città immaginaria di Uglyville, il film segue le vicende dello spirito libero Moxy (Clarkson) e la sua amica mentre si rendono conto di cosa significhi essere differenti. Clarkson, Shelton, Jonas, Pitbull e Monáe sono stati scelti per scrivere ed eseguire delle canzoni originali per il progetto.

Prodotto da Robert Rodriguez con Kelly Asbury (Gnomeo e Giulietta) alla regia, UglyDolls sarà distribuito dalla STXfilms a maggio 2019, con l'ambizione di dare vita ad un nuovo franchise. Il film è stato scritto dagli stessi creatori dei giocattoli, David Horvath e Sun-mim Kim. Recentemente è stato ordinata anche una serie animata da Hulu, sempre basata sulle licenze dei giocattoli.

La data d’uscita di UglyDolls nelle sale americane è attualmente fissata per il 10 maggio 2019.