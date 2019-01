Il trailer di Spider-Man: Far From Home ha stabilito un nuovo record per Sony

E' da poco uscito il trailer di Spider-Man: Far From Home ed è già record per la Columbia Pictures. Nelle prime 24 ore, infatti, il trailer del nuovo film dedicato all'arrampicamuri ha raccolto ben 130 milioni di visualizzazioni, un nuovo record per la casa proprietà di Sony.

Il trailer di martedì ha superato il record di 116 milioni raggiunto da Spider-Man: Homecoming, tanto da comprendere l'importanza dell'accordo stretto da Sony e Marvel per riportare il ragnetto sotto la gestione della Casa delle Idee. Il primo film con Tom Holland nei panni dell'uomo ragno è uscito nel 2017 e ha ottenuto 880 milioni al box office mondiale.

Come fatto notare dal report, il primo trailer di Far From Home è arrivato al momento più opportuno, cavalcando l'entusiasmo suscitato dal successo di Spider-Man: Un nuovo universo, l'innovativo film d'animazione targato Sony che si aggiudicato anche un Golden Globe.

Spider-Man: Far From Home sarà ambientato in diverse città europee e vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni del giovane Peter Parker. Nel cast torneranno anche Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei e Samuel L. Jackson. Il trailer del film ci ha finalmente mostrato anche Jake Gyllenhaal nei panni del villain Mysterio.

Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo 5 luglio.