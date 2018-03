Il trailer onesto di Thor: Ragnarok elogia l'ultima fatica dei Marvel Studios

Con l'arrivo, in edizione home video, di Thor: Ragnarok , immancabile, propone il trailer onesto del cinefumetto deifirmato dal regista: potete trovarlo comodamente dopo il salto.

E, come è stato chiaro fino ad oggi, il trailer onesto mette in chiaro la differente accoglienza di Thor: Ragnarok nel mondo. Mentre in Italia il film ha diviso letteralmente il pubblico, con molti fan e spettatori delusi dall'operazione, negli Stati Uniti d'America la pellicola è stata acclamata dalla critica e dal pubblico.

E Screen Junkies, nel trailer onesto, non fa altro che elogiare la pellicola affermando, subito all'inizio, che "dopo The Dark World, la Marvel ha trovato la formula giusta per realizzare un film di Thor che non faccia schifo". Ovviamente il sito ironizza sulla tanta ironia del film ma poi spera che "la Marvel non deve lasciare andar via i pazzi, ma accoglierli a braccia aperte", riferendosi all'ingaggio di Taika Waititi come regista e all'aver lasciato andare Edgar Wright dalla regia di Ant-Man qualche anno fa.

Screen Junkies si lascia andare anche in qualche paragone spiegando che, per loro, Thor: Ragnarok "è il miglior film su Thor", "il miglior film su Hulk", "probabilmente il miglior film sul Dr. Strange" e, ironizzando, "il miglior secondo film sui Guardiani della Galassia".

Nota a fine video: la frecciatina alla DC Entertainment.