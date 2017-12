Il trailer di Jurassic World: Il Regno Distrutto è quasi pronto, parola di J.A. Bayona!

Dovevamo vederlo ieri sera, durante la serata dedicata al football americano, quella del giovedì, ildi Jurassic World: Il Regno Distrutto , ma l'uscita è stata posticipata. Adesso il regista della pellicola,, assicura che manca pochissimo al rilascio del promo.

Lo aspettiamo con tanta ansia, non c'è storia. Il trailer di Jurassic World: Il Regno Distrutto volevamo tutti vederlo ieri ma, purtroppo non è stato possibile. Per non tradire i fan e dare loro una luce di speranza (di vederlo presto), il regista del film con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ha usato Twitter per comunicare agli appassionati che non devono preoccuparsi, ci siamo quasi, il promo sta arrivando!

Certo, di tempo ce n'è voluto e dunque se date un'occhiata anche alle risposte dei fan sotto al post - di cui qui sotto riportiamo la caption - potete anche abbandonarvi a due risate:

"JA Bayona

✔@FilmBayona

Almost there...#FALLENKINGDOM"

All'inizio di questa settimana era stato rilasciato un mini teaser che anticipava l'uscita del trailer ma, poco dopo, anche quello è sparito dai social. Doveva uscire durante il giovedì del football, come detto, ma in molti adesso stanno speculando sul fatto che, al contrario, potremo vederlo solo il 15 dicembre, quando uscirà in sala (USA, perché da noi arriva il 13), Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

La verità è che con questa anticipazione del regista, la Universal potrebbe decidere di rilasciare il trailer a sorpresa un giorno qualsiasi, così, improvvisamente.

L'importante è che sia presto, che ne dite?