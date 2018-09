Il trailer internazionale di Bumblebee presenta delle sequenze inedite

In seguito alla diffusione del nuovo full trailer, ecco debuttare in rete una versione internazionale del trailer di Bumblebee - che vede come protagonista Hailee Steinfeld - che presenta delle sequenze totalmente inedite. Potete visionarlo, come sempre, dopo il salto.

Nel cast dell'adattamento cinematografico dei famosi personaggi della Hasbro troveremo anche John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Abby Quinn, Rachel Crow, Ricardo Hoyos e Gracie Dzienny.

"Ho voluto approcciare questo enorme ed espansivo franchise concentrandomi su di un angoletto dell'universo" ha confermato Travis Knight, il regista dello spin-of "Tutto ciò che ho provato a fare in Laika, miscelando luce ed oscurità, intensità e calore, umorismo e cuore, è qualcosa che ho voluto portare anche nel franchise dei Transformers. Al suo centro, è una bellissima storia d'amore tra due anime danneggiate che si trovano e che si prendono cura l'uno dell'altra. Sono cresciuto amando quei film della Amblin di Steven Spielberg. E cerchiamo di evocare quel tipo di emozione in questa pellicola, unendo una storia del tipo 'coming-of-age' allo sci-fi intenso".

La Paramount e la Hasbro stanno continuando a sviluppare ulteriori film del franchise dedicato ai Transformers, sebbene il loro status, per ora, sia incerto.

Bumblebee arriverà nei cinema in tempo per questo Natale.