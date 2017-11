Il trailer in italiano di My Little Pony con la voce di Lorella Cuccarini

Online è stato diffuso il trailer in italiano di My Little Pony , film d'animazione basato sulla linea di giocattoli dellae sulla serie televisiva animata. Il progetto è a cura di Hasbro Studios di Los Angeles, LionsGate, Leone Film Group e Eagle Pictures e arriverà nelle sale cinematografiche americane dal prossimo 6 dicembre.

La sceneggiatura di My Little Pony è a cura di Rita Hsiao e della scrittrice Meghan McCarthy. Tante le star coinvolte nella versione originale del film, con Emily Blunt che presterà la voce a Tempest Shadow, Kristin Chenoweth alla principessa Skystar, Liev Schreiber a The Storm King e Taye Diggs a Capper. Nella versione italiana la voce di Tempest Shadow sarà di Lorella Cuccarini.

Diretto da Jayson Thiessen, My Little Pony è prodotto da Brian Goldner, Stephen Davis e Josh Feldman.