Il trailer di I Kill Giants, film prodotto da Chris Columbus e tratto dalla graphic novel

La protagonista di I Kill Giants è Barbara (Madison Wolfe). Ragazza intelligente e solitaria, Barbara vive un rapporto complicato con la sorella maggiore, Karen (Imogen Poots), impegnata ad occuparsi di lei e del fratello. Ad interessarsi al comportamento di Barbara è la psicologa della scuola, Mrs. Mollé (Zoe Saldana). La ragazza è infatti ossessionata dall'idea di uccidere giganti. Una volta messa davanti alle sue paure e alla verità, Barbara potrà affrontare tutti i suoi demoni.

La giovane Madison Wolfe ha partecipato alle serie tv True Detective e The Astronaut Wives Club, mentre al cinema ha recitato, tra gli altri film, in L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo di Jay Roach, Joy di David O. Russell e L'evocazione - The Conjuring di James Wan.

Imogen Poots è nota per aver preso parte a numerose pellicole come V per Vendetta di James McTeigue, Jane Eyre di Cary Fukunaga, Need for Speed di Scott Waugh, Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil, Jimi: All Is by My Side di John Ridley, Tutto può accadere a Broadway di Peter Bogdanovich e Knight of Cups di Terrence Malick.

Zoe Saldana è nota per i suoi ruoli in Avatar, Star Trek, Into Darkness - Star Trek, Star Trek Beyond e nella saga di Guardiani della Galassia.