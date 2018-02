Il trailer dell'edizione home video di Thor: Ragnarok, una sequenza con... Yondu

Thor: Ragnarok sta per arrivare in home video a marzo, e ihanno diffuso in rete un nuovo trailer per quest'edizione che ci stuzzica con i vari contenuti speciali: li potete visionare all'interno della news.

Intanto qui sotto trovate uno screenshot di una sequenza tagliata inclusa in questa edizione in cui appare... Yondu (Michael Rooker) direttamente da Guardiani della Galassia! Nella sequenza Yondu arriva ad Asgard e interrompe Hela (Cate Blanchett) e Skurge (Karl Urban) chiedendo dove siano "Kevin e Lou"; i due gli indicano dove trovarlo e Yondu va via. Ovviamente la sequenza è soltanto una gag creata ad hoc per l'home video e i "Kevin e Lou" che cerca Yondu/Rooker sono il presidente e vice-presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige e Louis D'Esposito.

Il film vede, Thor (Chris Hemsworth), imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello, lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok e la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana messa in atto da una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori, che lo vedrà scontrarsi con il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers, l’Incredibile Hulk (Mark Ruffalo), e fare i conti con il suo fratello adottivo Loki (Tom Hiddleston), l’impetuosa guerriera Valchiria (Tessa Thompson) e l’eccentrico Gran Maestro (Jeff Goldblum).