Il trailer del nuovo film sui Pokémon rivela il titolo e i nuovi personaggi

Il sito ufficiale degli anime deiha iniziato a rilasciare trailer e teaser per il film che vedremo nel 2018. I video svelano il titolo del 21° film, intitolato. Contemporaneamente è stato svelato anche il cast e i relativi personaggi del nuovo capitolo che vedremo al cinema.

Lo slogan che leggiamo inoltre recita:"Anche quello che non posso fare da solo, finchè sono con te...". La storia è ambientata durante l'annuale Wind Festival a Frau City. Il video presenta inoltre i nuovi personaggi del film: Risa, un Pokémon principiante, Torito, un timido ricercatore e Rarugo, una ragazza misteriosa.

Il cast di Pokémon the Movie: Everyone's Story include Rica Matsumoto nel ruolo di Satoshi, Ikue Otani in quello del Pikachu di Satoshi, Megumi Hayashibara in quello di Musashi, Shinichiro Mike in quello di Kojiro, Inuko Inuyama nel ruolo di Nyarth e Unsho Ishizuka in quello del narratore.

Kunihiko Yuyama, che ha diretto molti dei film precedenti dei Pokémon, tornerà come supervisore dell'animazione. La sceneggiatura è scritta da Eiji Umehara e Aya Takaha.

Wit Studio gestirà la produzione dell'animazione insieme a Oriental Light and Magic. Tetsuo Yajima tornerà alla regia mentre la lavorazione dei personaggi è affidata a Shizue Kaneko.

Pokémon Il Film: scelgo te!, il film precedente, è stato presentato in anteprima mondiale all'evento Japan Expo 2017 a Parigi lo scorso 6 luglio.

Il film ha debuttato poi in Giappone il 15 luglio e ha incassato 516 milioni di yen (circa 4,61 milioni di dollari) nei suoi primi due giorni nelle sale.