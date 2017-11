Il trailer de Gli Incredibili 2 è il più visto nella storia dei film animati!

Ci sono voluti ben 13 anni di attesa, ma presto vedremo Gli Incredibili 2 , il film animatoche fu un grande successo quando, nel lontano 2004, presentò al mondo la sua famiglia di, appunto, incredibili membri. Il trailer che è uscito recentemente ha polverizzato tutti i record!

E' stato il video promozionale più visto nella storia dei trailer di film animati! E ci ha messo solo 2 giorni a prendersi il titolo! i numeri? Da quando è stato mostrato al College Gameday, ha accumulato ben 113 milioni di visualizzazioni!

E quindi non solo il trailer de Gli Incredibili 2 è il più visto tra quelli facenti parte della categoria animazione, ma è anche in lista come settimo trailer più visto nella classifica generale!

Il primo film Gli Incredibili, ha guadagnato 633 milioni di dollari a livello globale e un rating su Rotten Tomatoes del 93%!

Curiosi di vedere il nuovo film Disney Pixar? Ditecelo nei commenti!

Gli Incredibili 2 esce in Italia il 19 settembre 2018!