Il trailer di Captain Marvel ha stabilito un nuovo record su YouTube!

In pochissimi giorni il video del film Captain Marvel è diventato il trailer col secondo più alto numero di like per i Marvel Studios sulla piattaforma YouTube.

Al primo posto rimane ancora Avengers: Infinity War (per lo meno in attesa di vedere quello di Avengers 4), ma il film con Brie Larson è ufficialmente l'unico trailer di una pellicola stanalone in grado di abbattere il muro del milione di Mi piace. E lo ha fatto in soli dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Questo dato è un'indicazione abbastanza precisa di quanta eccitazione ci sia nell'attesa per Capitan Marvel, che ha superato senza troppa fatica i dati fatti registrare dai trailer di film amatissimi come Thor: Ragnarok o Captain America: Civil War. Curiosamente, oltre ad avere 1 milione di Mi piace, il trailer di Captain Marvel ha accumulato anche 70.000 pollici versi, superando gli altri film Marvel anche in questi dati: Thor: Ragnarok, per esempio, ha solo 29.000 "non mi piace".

È possibile che le reazioni negative riguardino il fatto che Captain Marvel sia un personaggio abbastanza politicamente cosciente, con forti inclinazioni femministe che a qualcuno potrebbero tristemente non garbare: nei fumetti, Carol Danvers originariamente raccolse l'identità di Ms. Marvel, con la decisione di usare la parola "Miss" come vera e propria dichiarazione politica in quanto quel particolare appellativo era piuttosto controverso negli anni '70.

E voi, avete visto il trailer? Siete fra i mi piace o i non mi piace? Fatelo sapere nei commenti!

Captain Marvel arriverà in Italia dal 6 marzo 2018, giusto in tempo per la festa delle donne.