Il trailer di Avengers: Infinity War è il più visto della storia!

Nella giornata di ieri laed i, hanno diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Avengers: Infinity War , l'atteso cinefumetto dello studio diretto dai

Ed ora diventa ufficiale. Il trailer è diventato il trailer più visto della storia. Nelle prime 24 ore è stato visionato ben 230 milioni di volte, battendo il precedente record stabilito da It (197 milioni). Per It questo dato si è tramutato in un grosso successo al botteghino, con record di incassi per un film horror vietato ai minori; sarà la medesima cosa per Avengers: Infinity War? Alcuni analisti, seppur in maniera preventiva, hanno pronosticato 2.1 miliardi al botteghino. Chissà...

Nel comunicare tale record, la Marvel ha voluto ringraziare con un post pubblicamente i fan della Casa delle Idee. "Grazie ai migliori fan dell'Universo per aver reso Avengers: Infinity War il trailer più visto di tutti i tempi con 230 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore" ha scritto lo studio sui propri social network.

Intanto, parlando del trailer, The Hollywood Reporter rivela quali sono i momenti "più chiacchierati" sul web. Al primo posto c'è la barba di Captain America (Chris Evans) menzionata almeno 20.474 volte, seguita dal nuovo costume di Spider-Man (6.100 menzioni), l'apparizione dei Guardiani della Galassia (5.497 menzioni), la frase di Black Panther "date a quest'uomo uno scudo" (2.180 menzioni) e, infine, il team che corre in una delle ultime inquadrature (2.108 menzioni).