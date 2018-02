Il titolo di lavorazione di Wonder Woman 2 potrebbe aver svelato il villain

Torniamo a parlare di Wonder Woman 2, sequel dell'acclamato cinefumetto delladiretto dauscito nel 2017. Sappiamo che questo sequel uscirà a fine 2019 e vedrà di nuovo l'attricenei panni dell'amazzone guerriera dei fumetti.

Ed ora, in attesa di novità sul casting, vi sveliamo il titolo di lavorazione di Wonder Woman 2, che vedrà nuovamente Patty Jenkins impegnata in cabina di regia. Il working title è "Magic Hour" e, sebbene possa anche non 'significare nulla', secondo alcuni fan potrebbe aver già svelato la villain che affronterà Diana nel sequel.

Stando alle speculazioni, il titolo potrebbe indicare la presenza di Circe nel suo seguito. Basata sulla figura mitologica dallo stesso nome, Circe è stata una nemica di Wonder Woman sin dagli esordi ed ha debuttato nel 1949 in Wonder Woman Vol. 1 n°37 scritto da Robert Kanigher. Nei fumetti, Circe si è dimostrata un osso duro per l'amazzone guerriera (che nel film ha il volto della bellissima Gal Gadot): non solo ha la stessa forza e set di poteri molto simili, ma è anche abile nell'uso della stregoneria e ha il potere di tramutare gli uomini in animali. Che sia lei a combattere Wonder Woman nel sequel? Chissà...

Per ora sappiamo poco o nulla sul film, se non che Chris Pine (interprete di Steve Trevor) potrebbe tornare nel secondo episodio.