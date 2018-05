Il thriller The Torture, di Scott Z. Burns, aprirà le vendite al Festival di Cannes

Secondo quanto riportato da Comingsoon.net, la IMR, compagnia di produzione del film The Torture, aprirà il proprio prodotto ai potenziali acquirenti per prima, alla kermesse francese.

The Torture è il primo film da regista di Scott Z. Burns, sceneggiatore conosciuto per aver scritto, nel 2007, The Bourne Ultimatum, Contagion e Side Effects. L'incredibile cast di questa pellicola comprende star del calibro di Tim Blake Nelson, Adam Driver, Ted Levine (Jurassic World: Il regno Distrutto) , Michael C. Hall, Ben McKenzie (Gotham), Matthew Rhys, Annette Bening e Jon Hamm (Baby Driver, Mad Men).

Il thriller The Torture, è ambientato subito dopo gli attacchi dell'11 settembre, e segue il programma di interrogatori estremi operati dalla CIA sui detenuti, durante la guerra al terrore. La storia si basa inoltre su oltre 500 rapporti del Comitato di Intelligence del Senato degli Stati Uniti.

Dopo l'11 settembre, qualcuno tra voi lo ricorderà, gli Stati Uniti, sull'onda del terrore post attacchi, ha iniziato ad operare delle pratiche poco ortodosse nei confronti dei detenuti considerati terroristi; i metodi brutali con i quali sono stati trattati alcuni di loro, sono venuti a galla dopo diversi anni.

La pellicola verrà prodotta da Soderbergh con il suo VICE Studios.