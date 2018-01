Il terzo film senza nome del Cloverfield Universe cambia ancora data d'uscita!

Uno degli elementi che hanno contribuito al successo di 10 Cloverfield Lane è stato senza dubbio il totale riserbo sul progetto fino a pochi mesi prima della release, metodologia che il terzo e annunciato film delpare non aver voluto adottare, con continui posticipi.

E l'ultimo in ordine di tempo ve lo annunciamo oggi, dato che il prima conosciuto God Particle e ora film senza titolo ufficiale è stato rimandato dal 2 febbraio 2018 al 20 aprile dello stesso anno, segno che i lavori di post-produzione stanno subendo più imprevisti di quelli preventivati. A confermare il posticipo è stata la stessa Paramount Pictures sotto sollecitazione di Comingsoon.net, che preoccupatosi di un ritardo nei materiali marketing del film ha contattato lo studio per fare un punto sui lavori, ricevendo la notizia.



Al momento si tratta del terzo posticipo, dato che la prima data d'uscita era stata fissata per il 24 febbraio 2017, poi spostata al 17 ottobre e infine al 2 febbraio 2018. La trama del film dovrebbe ruotare attorno a una stazione spaziale americana che scopre la scomparsa totale della Terra dopo un incidente con l'acceleratore di particelle del CERN. Tutto prende poi una strana piega quando l'equipaggio entrerà in contatto con un'altra stazione spaziale nelle vicinanze.



Il terzo film del Cloverfield Universe diretto da Julius Onah vedrà nel cast David Oyelowo, John Oritz, Elizabeth Debicki, Gugu Mbatha-Raw, Chris O'Dowd, Ziyi Zhang e Daniel Bruhl, e speriamo che quella del 20 aprile 2018 possa essere la data d'uscita definitiva.