Il Teräs Käsi di Solo: A Star Wars Story, in origine doveva essere in Rogue One

Attenzione: la notizia contiene spoiler di Solo: A Star Wars Story. Se non avete ancora visto il film, che è attualmente in programmazione nelle nostre sale cinematografiche, non proseguite oltre con la lettura.

Lo stile di combattimento che si vede in Solo: A Star Wars Story, quello del Teräs Käsi, che prevede l'uso dimosse così particolari, doveva originariamente essere in Rogue One: A Star Wars Story, salvo poi essere cancellato nella "cutting room". La notizia l'ha rilasciata via social Gary Witta, uno dei co-sceneggiatori che hanno lavorato a Rogue One. Ecco cosa ha scritto nel post social che vi riportiamo in calce:

"FATTO DIVERTENTE SU SOLO: Il Teräs Käsi doveva originariamente essere in Rogue One. (Ho visto Jyn allenarsi con quello stile di combattimento), salvo poi essere tagliato nella cutting room. Sono felice che, alla fine sia stato canonizzato."

Non solo, un'altra cosa che i due spinoff di Guerre Stellari hanno in comune è anche il personaggio di Tam Posla, he appare in entrambe le pellicole Disney/Lucasfilm.

!n "Solo", Teräs Käsi esce fuori quando Qi'ra esegue alcune mosse di combattimento sulle quali la droide L3-37 fa dei commenti. Qi'ra dice al robot che è ben addestrata in quella specifica arte marziale. Il termine ha origine in "Legends" e appare per la prima volta nel romanzo di "Shadows of the Empire".

Sinossi: "Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi."

