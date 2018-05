Il T-Rex ricorda a tutti chi è che comanda nel nuovo spot di Jurassic World 2

Universal ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo spot tv molto interessante di Jurassic World: Il Regno Distrutto, sequel di Jurassic World, che vede Juan Antonio Bayona subentrare a Colin Trevorrow alla regia del film, con quest'ultimo che tornerà nel prossimo capitolo. Nel video l'assoluto protagonista è il T-Rex, icona del franchise.

Il video contiene un po' di spoiler in realtà, quindi per chi volesse rimanere all'oscuro di qualsiasi possibile sviluppo di trama non continui nella lettura della news. Perché lo spot conferma che il T-Rex sfuggirà alla prigionia prima della fine del film, dirigendosi verso la terraferma, visto che lo vediamo chiaramente entrare in un recinto. Nello spot irrompe in una specie di zoo e si trova faccia a faccia con il re della giungla: il leone.

In realtà possiamo solo ipotizzare che si tratti di uno zoo. Potrebbe essere un'altra parte della tenuta di Lockwood, dove dovrebbe svolgersi la seconda parte del film.

Tre anni dopo la distruzione del parco su Isla Nublar, i dinosauri vivono liberi nella vegetazione dell'isola. Quando il vulcano dormiente si risveglia mettendo in pericolo la vita degli animali, Claire organizza una spedizione insieme a Owen Grady.

Dai personaggi creati da Michael Crichton è nato il franchise di Jurassic Park. Ora in sala arriva l'atteso quinto capitolo, Jurassic World: Il Regno Distrutto, diretto da Juan Antonio Bayona e scritto da Colin Trevorrow e Derek Connolly. Nel cast tornano Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady, Bryce Dallas Howard in quelli di Claire Dearing e soprattutto Jeff Goldblum nello storico ruolo di Ian Malcolm. Partecipano al film anche BD Wong, Justice Smith, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell, Geraldine Chaplin e Rafe Spall.

L'uscita nelle sale cinematografiche italiane è prevista per il 7 giugno.