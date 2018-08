Il Suspiria di Luca Guadagnino torna a mostrarsi nel nuovo e inteso trailer ufficiale

È con grande gioia che vi riportiamo quest'oggi il nuovo e intenso trailer ufficiale dell'attesissimo Suspiria di Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, A Bigger Splash), più una visione diversa che un remake tout court dell'omonimo capolavoro de 1977 firmato dal grande Dario Argento.

Il trailer odierno ci dà un'idea ancora più precisa di cosa aspettarci da questa nuova versione: atmosfere inquietanti e cariche di pathos, interpretazioni profonde e stratificate e scene di danza sofisticate e densissime di tensione.



Dopo lo strabiliante successo del meraviglioso Chiamami col tuo nome il nuovo progetto dell'autore è adesso sicuramente tra i più attesi e chiacchierati dell'anno. La storia del film ruota proprio attorno a Susie, una giovane americana che nel 1977 si trasferisce nella prestigiosa Markos Tanz Company di Berlino. Quando Susie arriva a destinazione, uno dei membri della compagnia, Patricia, scompare nel nulla. Susie nel frattempo compie enormi progressi sotto la guida di Madame Blanc, direttrice artistica della compagnia e fa amicizia con Sara, un'altra ballerina, con la quale condivide i sospetti che Madame Blanc e la compagnia nascondano un oscuro segreto.



Scritto da David Kajganich, Suspiria vedrà nel cast Dakota Johnson, Mia Goth, Tilda Swinton, Cloe Grace Moretz e anche la mitica Jessica Harprer per un'uscita prevista nelle sale americane adesso prevista per il 26 ottobre 2018.



Suspiria verrà presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 29 agosto al 8 settembre prossimi.