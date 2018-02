Il supervisore degli effetti visivi di Thor: Ragnarok vuole Beta Ray Bill nell'MCU

Uno dei personaggi della mitologia dipiù amati dai fan è, senza dubbio,. Il personaggio non è ancora apparso all'interno del, anche se viene citato 'graficamente' nel palazzo delnell'ultimo Thor: Ragnarok.

Per ora non conosciamo il futuro di Thor all'interno del Marvel Cinematic Universe, né se verrà mai realizzato un quarto capitolo delle avventure del Dio del Tuono. Però, uno dei personaggi che i fan vorrebbero vedere sul grande schermo è Beta Ray Bill (probabilmente seguito soltanto da Balder).

A volerlo è anche Jake Morrison, supervisore degli effetti visivi di Thor: Ragnarok, che in un'intervista ha spiegato: "Mi piacerebbe fare qualcosa con Beta Ray Bill, avendo lavorato all'universo di Thor per un po'. Abbiamo messo un piccolo easter egg nella torre a Sakaar, il che è divertente, ma penso che sia un personaggio veramente cool, la run di Walter Simonson è spettacolare e quella cover con Beta Ray Bill che si scontra con Thor è epica. E' un momento veramente bello".

Sicuramente sarebbe interessante vedere Beta Ray Bill sul grande schermo, anche per via del suo rapporto d'amicizia con Lady Sif e quello di amore/odio con Thor. Chiaramente, con l'assenza di Odino, il personaggio dovrà ottenere il suo martello in maniera differente rispetto ai fumetti, ma siamo sicuri che la Marvel troverebbe una giusta soluzione.