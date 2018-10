Il Suicide Squad di James Gunn non sarà un sequel, Dave Bautista vuole esserci

Come un fulmine al ciel sereno (anche se un po' telefonato, a dir la verità), questa sera vi abbiamo riportato la notizia che vuole James Gunn in lizza per scrivere e - potenzialmente - dirigere Suicide Squad 2.

Ora arrivano dei nuovi dettagli in merito. Quello che sembrava essere un rumor non confermato, sembra essere una notizia ufficiosa. Insomma: James Gunn sarebbe effettivamente in trattative per scrivere (soltanto questo, al momento) un nuovo film di Suicide Squad. La Warner lo vorrebbe anche alla regia, naturalmente, ma, almeno per ora, non ci sono trattative aperte su quel fronte.

Stando ad un update di Variety, Gavin O'Connor non sarebbe più il regista di Suicide Squad 2. A quanto pare, il regista avrebbe lavorato ad una sceneggiatura del film per svariati mesi ma la storia narrata nel suo script era molto simile a quella che vedremo in Birds of Prey. Quando la Warner ha deciso di dare il via libera prima a Birds of prey che al suo Suicide Squad 2, O'Connor ha deciso di mollare il progetto.

Secondo il The Hollywood Reporter, il Suicide Squad di Gunn non sarebbe "un sequel" ma una sorta di nuova 'versione' della proprietà della DC che includerà personaggi come Deadshot, Harley Quinn, il Joker, Captain Boomerang e Killer Croc. Non è chiaro se questo vorrà dire che verrà fatto un recasting totale dei personaggi oppure parziale. David Ayer, regista dell'originale, ha immediatamente risposto positivamente alla notizia: "Penso che sia una mossa incredibilmente coraggioso e intelligente da parte dello studio. James è la persona giusta per il lavoro!". Su Twitter è arrivata anche la risposta di Dave Bautista, l'attore che si è schierato maggiormente a favore di Gunn dopo il suo licenziamento da Guardiani della Galassia vol.3: "Dove devo firmare?".

Vi aggiorneremo maggiormente non appena usciranno ulteriori notizie.