Il successo di Venom potrebbe essere un 'grosso problema' per i Marvel Studios

Se siete dei fan del Marvel Cinematic Universe la potenziale notizia che segue potrebbe essere piuttosto negativa per voi. Eh sì, perché il successo al box-office mondiale di Venom potrebbe essere un bel 'grosso problema' per i Marvel Studios.

Nonostante le critiche pessime, Venom è diventato un successo commerciale con ben 500 milioni di dollari incassati in tutto il mondo in circa un mese dall'uscita, generando bei profitti per la Sony Pictures che ha speso solo 100 milioni di dollari di budget per il film. Se Venom avesse fallito - dopo la debacle di The Amazing Spider-Man 2 nel 2014 - la Sony sarebbe tornata in trattative con i Marvel Studios per cedere o vendere l'intero pacchetto dei diritti di Spider-Man, come svela il sito Business Insider, ma con il successo di Venom "tutto è saltato".

La Sony ha preso un gran bel rischio realizzando un film su Venom senza Spider-Man, ma ha vinto la scommessa ed un sequel è ormai quasi certo. In questo modo, secondo il sito, la Sony ha dimostrato che sembra che "sia la Disney ad aver bisogno dello Spider-Man della Sony, molto di più di quanto la Sony abbia bisogno della Disney". Infatti, i ruoli si sarebbero ribaltati. Mentre nel 2014 la Sony ha stretto un accordo con la Marvel/Disney per riportare in auge il personaggio dell'Uomo Ragno introducendolo nel Marvel Cinematic Universe (alla fine Spider-Man: Far From Home uscirà il prossimo luglio), ora la Sony sembra non abbia più bisogno della Disney o della Marvel per realizzare successi provenienti dall'universo di Spider-Man. Spider-Man: Un Nuovo Universo, in uscita a dicembre, sarà la prova del nove per dimostrare allo studio se continuare a realizzare film e spin-off da quel mondo sia una buona mossa o meno; la Sony potrebbe addirittura introdurre un altro Spider-Man nel loro "nuovo universo Marvel", per quel che conta, e sfornare il loro universo cinematografico che avevano progettato per The Amazing Spider-Man.

Venom è un primo passo per la Sony Pictures per 'riemergere' come uno dei studios più potenti ad Hollywood e che se vuole può continuare a sfornare blockbuster di enorme successo. A questo punto i Marvel Studios e la Disney saranno costretti o a stringere un nuovo accordo con la Sony per integrare questi personaggi al loro universo oppure ricomprarsi (ma a quale cifra?) tutto il pacchetto.