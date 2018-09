Il sosia di Charles Bronson nel trailer di Death Kiss

Mentre Hollywood ha recentemente rifatto Il Giustiziere della Notte (Death Wish) affidando il ruolo che fu di Charles Bronson a Bruce Willis, la Uncork’d Entertainment ha pensato bene di realizzare un film ispirato a Death Wish ma ingaggiando un sosia vero e proprio di Bronson!

Death Kiss, di cui oggi è disponibile un trailer che trovate in questa notizia, è un omaggio a quella serie di film classici in cui un uomo qualunque si improvvisa un vigilante violento e vendicativo per le strade della propria città. La particolarità di questo Death Kiss scritto e diretto da Rene Perez è che il suo protagonista è un vero e proprio sosia di Charles Bronson, Robert ‘Bronzi’ Kovacs!

La storia di Death Kiss è piuttosto semplice: un vigilante dal passato misterioso decide di far giustizia da solo in modo molto violento in una città infestata dal crimine, mentre tenta di proteggere una madre ed il proprio bambino.

Nel cast del film anche Richard Tyson, Eva Hamilton e persino Daniel Baldwin, oltre a Stormi Maya, Leia Perez, Reese Austyn e Sam Story. La pellicola debutterà direttamente in home video e in versione digitale in USA questo 2 ottobre.