Il sorriso di Joaquin Phoenix nella nuova foto stuzzica i fan per il suo Joker

Beh, i fan che amano utilizzare Photoshop, gradiranno - e non poco - questo nuovo scatto. Infatti lo scatto che vi mostriamo quest'oggi è diventato virale e per un motivo ben preciso: mostra l'attore Joaquin Phoenix con un sorriso particolare a pochi giorni dalle riprese del film sul Joker.

E' chiaro che questo sorriso appena accennato, con il suo look (che dovrebbe anticipare quello che sfoggerà nella pellicola), non fa altro che stuzzicare gli appassionati del personaggio dei fumetti della DC. In attesa dei primi potenziali scatti ufficiali dal set, vi mostriamo questa foto virale comodamente in calce a questa notizia. La regia di questo Joker è affidata a Todd Phillips.

Per ora nel cast ci sono Zazie Beetz, Marc Maron, Bryan Callen, Frances Conroy e Robert De Niro. Alec Baldwin, annunciato come Thomas Wayne qualche giorno fa, ha abbandonato il progetto 24 ore dopo per impegni presi in precedenza.

Riguardo le aspettative dei fan nei confronti di questo origin movie, Phoenix aveva spiegato in un'intervista: "Non potrebbe fregarmene di meno. Non mi interessa molto quello che pensa la gente. Chi se ne importa? Il mio approccio è lo stesso per ogni film. Quello che mi interessa è ciò che pensa il regista e l'idea del personaggio".

Il film debutterà ad ottobre 2019.