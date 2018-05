Il Signore degli Anelli: Weinstein ha minacciato Jackson di sostituirlo con Tarantino!

In un libro che parla di come Peter Jackson abbia creato le sue due trilogie sulla Terra di Mezzo, c'è un'interessante capitolo nel quale viene spiegato che Harvey Weinstein minacciò Peter Jackson, ad un certo punto...

Il produttore, il cui presunto comportamento ha aperto uno scandalo senza precedenti ad Hollywood, avrebbe voluto che quella che poi Jackson ha trasformato in una splendida trilogia, fosse un unico film di due ore. E, se il regista non avesse accettato, Weinstein sarebbe stato prontissimo a sostituirlo con Quentin Tarantino..

Il libro in questione, scritto dallo sceneggiatore Ian Nathan, si intitola "Anything You Can Imagine: Peter Jackson & The Making of Middle-Earth" e parla del lungo cammino che ha portato Peter Jackson fino alla consacrazione,

Pare che, avendo sperperato, secondo l'opinione di Weinstein, un sacco di soldi per la produzione, ad un certo momento il produttore abbia deciso di dirgli che, se non avesse creato, alla fine, un film singolo di due ore, Jackson sarebbe stato sostituito da John Madden di Shakespeare in Love, oppure da un altro regista, di ancor più alto profilo come Tarantino, appunto.

"Harvey disse tipo: " o fai come dico io o sei fuori. E ho già preparato Quentin per dirigerlo" ha spiegato Ken Kamins - un altro produttore chiamato da Weinstein per aiutare nel progetto - a Nathan.

Lo stesso Jackson ha ricordato poi di aver ricevuto un memo datato 17 giugno 1998 dal capo dello sviluppo della Miramax (la compagnia di produzione Weinstein), Jack Lechner nel suo hotel di New York, che descriveva ciò che il regista avrebbe dovuto fare del film, trattando la pellicola con "un approccio più radicale e semplificato", il che avrebbe consentito di raccontare la storia in un singolo film. Sarebbe stata tagliata la Battaglia (epica peraltro), del Fosso di Helm, Eowyn sarebbe stata la sorella di Boromir al posto di Faramir, il Balrog sarebbe scomparso e persino il destino di Saruman era in bilico!

"Era stato concepito, letteralmente, per deludere ogni singola persona che ha letto quel libro", ha detto pertanto Jackson a Nathan.

Poi, per fortuna, abbiamo avuto la nostra epica trilogia. Ma comunque diteci, che ne pensate?