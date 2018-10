Il Signore degli Anelli: per Halloween i fan vorrebbero un grattacielo-Sauron

Già, avete capito bene: alcuni fan de Il Signore degli Anelli vorrebbero trasformare un edificio di San Francisco nell'Occhio del Signore Oscuro Sauron.

E per poterci riuscire hanno deciso di scrivere una petizione per raggiungere le firme necessarie affinché possano inoltrare le richieste alle autorità competenti. Nello specifico, poiché è quasi Halloween, questi fan hanno chiesto che la Salesforce Tower sia illuminata in modo da sembrare l'Occhio di Sauron.

La petizione è stata scritta da un gruppo che si fa chiamare La Compagnia e su Change.org hanno già ottenuto circa 10.000 firme:

"Crediamo nel potere di Internet come luogo di incontro per le persone così da poter condividere idee influenzando nel mondo un cambiamento reale. Il nostro obiettivo è portare una ventata di aria fresca e creativa in un paesaggio politico altrimenti sterile. Invitiamo l'organizzazione che ha ridefinito lo skyline di San Francisco e, nel frattempo, ha contribuito alla realizzazione di piccole e grandi imprese in tutto il mondo, non solo ad essere un faro per il capitalismo, ma anche per le persone di questa grande città, una città costruita sulla creatività, l'esplorazione e l'auto-espressione."

Non ci resta che attendere la notte di Halloween per vedere se l'azienda provvederà a rispondere alla chiamata della Compagnia...