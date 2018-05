Il sequel di The LEGO Movie ha un titolo, e ce lo rivela il poster! Date un'occhiata!

La Warner Bros. ha finalmente rilasciato il primo poster del sequel di The Lego Movie, e, grazie alla locandina, sappiamo anche come si intitolerà questa seconda pellicola, sequel del fortunato primo capitolo.

E dunque, il film si intitolerà The LEGO Movie 2: The Second Part. Come ricorderete, il primo film è stato scritto da Phil Lord e Chris Miller, ed è stato apprezzatissimo. Nonostante ciò, non sono stati i due registi a realizzare questo sequel. La pellicola è stata girata da Mike Mitchell e Trisha Gum.

Riguardo il plot, non sappiamo assolutamente nulla per adesso, ma di certo torneranno Chris Pratt (Emmett), Elizabeth Banks (Wyldstyle) e Will Arnett (Batman) nel cast vocale.

Date uno sguardo al poster e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!