Il sequel di Terminator Genisys avrebbe parlato del cyborg John Connor

Il sequel mai realizzato di Terminator Genisys avrebbe esplorato il personaggio del cyborg John Connor. L'ha rivelato l'attore Jason Clarke, che ha interpreto il personaggio. Uscito nel 2015, Terminator Genisys ha tentato un reboot del franchise, riprendendo i personaggi chiave e introducendo una nuova timeline, un escamotage abbastanza semplice.

Arnold Schwarzenegger tornò nel ruolo di 'Pops', un T-800 riprogrammato che protegge la nuova Sarah Connor del film, interpretata da Emilia Clarke.

Nella trama di Terminator Genisys, John Connor (Jason Clarke) manda Kyle Reese (Jai Courtney) nel passato, nella stessa missione del primo Terminator, per tutelare la madre Sarah Connor. Ma giunto nel 1984 troverà una situazione più complicata del previsto.

In un'intervista a Collider, l'attore Jason Clarke ha rivelato che nel sequel di Terminator Genisys, mai realizzato, si sarebbe approfondito di più il personaggio di John Connor:"Avevano un'idea. Quello che ricordo è che il sequel riguardasse il viaggio di John in seguito al rapimento di Skynet. E tutto quello che era diventato: metà macchina, metà uomo. Questo è tutto ciò che sapevo sul seguito".

Sebbene Terminator Genisys abbia accumulato ben 440 milioni di dollari in tutto il mondo, gli 89 milioni di dollari in ambito nazionale hanno convinto la Paramount ad abbandonare il nuovo reboot del franchise. Quindi non scopriremo mai cos'è successo a John Connor mentre subiva la trasformazione in T-3000. Terminator 6 infatti ignorerà i sequel precedenti, in favore di una timeline completamente rinnovata e che riparte dagli eventi di Terminator 2. Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton torneranno per Terminator 6, facendo da ponte per i primi due film, insieme al produttore James Cameron. La storia si svolgerà in Messico e coinvolgerà una nuova eroina che incontra un nuovo Terminator.

In generale i fan di Terminator non sono rimasti soddisfatti di Terminator Genisys; l'idea di ispirarsi al viaggio nel tempo alla Ritorno al futuro, ha portato la trama in un punto morto. Il sesto film sembra che avrà un approccio completamente diverso, riportando il franchise alle basi e semplificando la trama, nella speranza che la saga di Terminator possa tornare a risplendere.