Il sequel di Quella casa nel bosco non si farà per preservare il finale del film

Quella casa nel bosco non avrà un sequel, almeno stando a quanto dice il regista del film, Drew Goddard. Scritto insieme a Joss Whedon e con Chris Hemsworth nel cast, il film del 2012 è subito diventato un cult per gli amanti del genere grazie al suo approccio nei confronti dei cliché del cinema horror.

Dalla release del film sia Whedon che Goddard che stati costantemente impegnati in grandi progetti. I due hanno partecipato anche al Marvel Cinematic Universe: il primo dirigendo i primi due Avengers, mentre il secondo si è occupato della fortunata serie Netflix, Daredevil. Detto questo, sebbene siano anni che circolino voci su un eventuale sequel della casa nel bosco, sarebbe stato comunque molto difficile portare avanti il progetto.

Parlando con CinemaBlend, Goddard ha colto l'occasione per spiegare perché non arriverà nessun sequel del film. Come dichiarato dal regista, infatti, lui e Whedon hanno avuto negli anni numerose idee riguardo ad un potenziale sequel, ma sfortunatamente nessuna di esse avrebbe funzionato senza cambiare il finale originale del primo capitolo.

"Abbiamo avuto delle idee folli ma io e Joss abbiamo deciso di non farlo giusto per il gusto di volerlo fare. Ho la fortuna di continuare a fare film, non mi serve fare un sequel per continuare semplicemente una storia. L'unico modo in cui ha senso farlo è rendergli giustizia, ed è molto difficile. Ogni versione che abbiamo pensato non tiene conto del finale del primo film, e continuo a pensare che fosse la fine perfetta, non voglio rovinarla."

Il prossimo film di Goddard, 7 sconosciuti a El Royale, arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.