Il Sequel di Jumanji: Benvenuti nella Giungla arriverà a Natale 2019 e The Rock tornerà!

E' stato appena confermato che il sequel di Jumanji: Benvenuti nella Giungla non solo si farà, ma vedrà tornare il suo protagonista,Dwayne Johnson , e uscirà durante le feste natalizie del 2019.

Per quanto riguarda il resto del cast principale che abbiamo visto in azione in questa prima pellicola che ha portato di nuovo in auge il classico che interpretò in passato il compianto Robin Williams, non sappiamo ancora chi tornerà e se tornerà. Gli altri attori, lo ricordiamo, sono Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.

"In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre..."

La pellicola ha guadagnato, al botteghino mondiale, ben 956 milioni di dollari, il che rende praticamente ovvio che si faccia un sequel.

