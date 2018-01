Il reboot di Crocodile Dundee è in realtà uno spot orchestrato per il SuperBowl

La scorsa settimana siamo stati colti di sorpresa dalla notizia della produzione di, misterioso reboot del celebre franchise degli anni '90. Ebbene, stando a quanto riportato in data odierna, la pellicola è solo il frutto di una brillante campagna di marketing.

A riportare la notizia è stato il portale Austalia Birbane Times, secondo cui gli addetti ai lavori del trailer li avrebbero avvertiti del fatto che il "film" fosse soltanto uno spot ben orchestrato per la prossima edizione del Superbowl, che si terrà il 4 febbraio.

In molti si sono fatti ingannare dal trailer ben realizzato e dalla presenza di Chris Hemsworth, che avrebbe dovuto interpretare un australiano esperto di caccia. La pellicola, intitolata Dundee: The Son of a Legend Returns Home, avrebbe dovuto raccontare la storia del giovane Brian (Danny McBride), cresciuto negli Stati Uniti senza alcuna familiarità con la spericolata e selvaggia attività di suo padre in Australia. Ma la misteriosa scomparsa di Mick avrebbe spinto il figlio a compiere un lungo viaggio per ritrovarlo, su una strada costellata di avversità.

Ovviamente, data la notizia riportata, nulla di questo vedrà la luce sul grande schermo, ma è anche possibile che questa campagna virale sia lo spunto per realizzare un vero reboot, dando nuova linfa vitale a questo personaggio mai dimenticato.

L'originale Crocodile Dundee del 1986, era una commedia scritta e interpretata da Paul Hogan nei panni del boscimano australiano Mick Dundee che viene a New York City. Un successo a sorpresa, che ha incassato, all'epoca, 328 milioni di dollari al botteghino internazionale e ha pertanto dato il via alla produzione di due sequel, Crocodile Dundee II del 1988 e Crocodile Dundee a Los Angeles nel 2001, nessuno dei quali ha bissato i traguardi dell'originale.