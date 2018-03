Il secondo trailer di Avengers: Infinity War infrange un nuovo record di visualizzazioni

Sono trascorsi alcuni giorni dal momento in cui la Disney ha rilasciato l’atteso full trailer di Avengers: Infinity War e le numerose scene inserite nel montaggio nel video non hanno fatto altro che aumentare il livello di hype dei fan del cinecomic. Il team-up più grande di supereroi che la storia del cinema abbia visto ha infranto nuovi record.

Sebbene questo secondo trailer non sia stato in grado di battere il numero di visualizzazioni del suo precedente, uscito a fine novembre e capace di raggiungere la cifra di ben 230 milioni di views nell’arco di sole 24 ore, il video pubblicato Venerdì ha raggiunto la quota di 179 milioni, posizionandosi così al terzo posto nella classifica dei trailer più visti di sempre (il secondo è occupato, invece, dal film horror It con 197 milioni nel suo primo giorno). Ad onor del vero bisogna sottolineare come molto spesso sia usuale per un secondo trailer ottenere una cifra di visualizzazioni inferiore rispetto al primo, anche per via della scelta di una fetta di appassionati che generalmente saltano la visione per evitare possibili spoiler.

Vi ricordiamo, inoltre, che Avengers: Infinity War ha battuto altri primati, come quello sulla vendita di biglietti nell’arco del primo giorno di messa in commercio delle prevendite. Insomma, la Disney si aspetta certamente grandi introiti da questo nuovo lungometraggio dell’Universo Cinematografico Marvel e la portata colossale della trama non fa altro che arricchire le speranze di milioni di spettatori.

Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il pianeta dalle minacce più a lungo di quanto un eroe possa gestire, un nuovo pericolo è emerso dalle oscurità cosmiche: Thanos. Un despota dalla infamia intergalattica, il cui intento è collezionare tutte e sei le Gemme dell’Infinito, artefatti di un inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua perversa volontà su ogni cosa reale. Tutto ciò per cui gli Avengers hanno combattuto li ha condotti a questo momento, il destino della Terra e la sua stessa esistenza non sono mai stati più incerti.

Avengers: Infinity War rappresenta il primo dei due capitoli sugli Avengers che chiuderà una fase storica dell’Universo Cinematografico Marvel. L’uscita in Italia è prevista il 25 aprile 2018.