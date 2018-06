Il San Diego Comic-Con celebra con un fantastico poster i 10 anni del MCU

I Marvel Studios hanno rinunciato al solito mega panel nella Sala H del San Diego Comic-Con 2018. Essendo comunque prevista la loro presenza, per festeggiare il decimo anniversario del MCU, gli organizzatori della fiera hanno deciso di dedicargli un bellissimo poster.

L'arrivo in sala di Ant-Man and the Wasp a luglio (agosto in Italia) chiuderà la programmazione annuale per quanto riguarda l'Universo Cinematografico Marvel, ma possiamo comunque aspettarci una forte attività da parte di Kevin Feige e il suo team: secondo Screenrant è possibile che siano previste numerose attività per la celebrazione dei 10 anni del franchise; anche perchè, come ben sappiamo, il Comic-Con è un'ottima occasione per mettersi in mostra davanti ai fan, e difficilmente i Marvel Studios ignorerebbero un evento così importante.

Intanto, gli organizzatori del San Diego Comic-Con stanno già preparando la festa ! Grazie ad una partnership con Mondo, verrà rilasciato un poster celebrativo dei 10 anni, illustrato dall'artista Matt Taylor. Il disegno raffigura i protagonisti principali del MCU come Iron Man, Capitan America e Thor, ma anche i più importanti villain tra cui Thanos, Teschio Rosso e Ultron.

Da notare nel disegno la mancanza di uno dei personaggi più recenti, nonché il protagonista di uno dei prossimi film già annunciati: lo Spider-Man di Tom Holland.

Il poster sarà reperibile online, in edizione limitata, a seguito di una selezione casuale che comprenderà solo chi è in possesso del badge del Comic-Con 2018. Le iscrizioni inizieranno oggi 1 giugno per finire il 7 dello stesso mese.

Date un occhiate al poster qui sotto!