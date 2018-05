Il Sacrificio del Cervo Sacro, primo trailer italiano del nuovo film di Yorgos Lanthimos

È grazie a Lucky Red che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale in italiano de Il Sacrificio del Cervo Sacro, nuovo film del greco Yorgos Lanthimos (The Lobster) presentato lo scorso anno a Cannes e con protagonisti Colin Farrell e Nicole Kidman.

Vincitore della miglior sceneggiatura al Festival di Cannes 2017 e scritto a 4 mani da Lanthimos e Erthymis Filippou, il film è un elegante e sostenuto thriller psicologico, la cui trama ruota attorno a Steven (Farrell), un carismatico chirurgo che viene costretto a fare un sacrificio impensabile quando la sua vita inizia a cadere a pezzi. Nello stesso momento un adolescente che aveva preso sotto la sua ala protettiva inizia a dare strani segni di squilibrio.



Il Sacrificio del Cervo Sacro è uscito ieri nelle miglior sale italiane, a distanza di sette mesi dalla distribuzione americana, affidata alla A24. Il film vede nel cast anche Alicia Silverstone, Bill Camp, Raffey Cassidy e un mefistofelico e terrificante Barry Keoghan. Il consiglio è quello di correre in sala per godere di un thriller raffinatissimo e inquietante, un altro grande film firmato Lanthimos dopo l'incredibile The Lobester, realizzato sembra in collaborazione con Farrell.



Il trailer, intanto, è un ottimo assaggio di quanto andrete a vedere.