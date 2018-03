Il ruolo del Wakanda e il rapporto Captain America-Pantera Nera in Avengers: Infinity War

In attesa del secondo full trailer,ha dedicato un enorme spazio al film più atteso dell'anno, Avengers: Infinity War , svelando qualche dettaglio in più sul cinefumetto di casa

Una delle sequenze più incredibili del primo trailer, uscito ormai mesi fa, vedeva una grandissima battaglia in Wakanda. Come mai? Ce lo svela uno dei due registi, Anthony Russo: "Visione è un MacGuffin vivente. Ovviamente questo alza la posta in gioco perché la vita di Visione è in pericolo, e la sua vita in conflitto con l'obiettivo finale di Thanos. Cosi Captain America decide di portare Visione in Wakanda, la Terra sta facendo di tutto per tenere lontano le gemme dell'Infinito dalle mani di Thanos. E Wakanda è il posto migliore per l'ultima resistenza."

Captain America porterà, dunque, Visione in Wakanda dove troverà anche il suo miglior amico, Bucky, e otterrà un nuovo scudo grazie a Re T'Challa a.k.a. Pantera Nera. "Il suo scudo originale era già fatto di vibranio. Quindi è solo un'estensione di ciò che aveva prima. Questa volta, però, glielo do io, invece l'altra volta... T'Challa che gli dà lo scudo è un chiaro segnale di fiducia nei confronti di Cap. Si fidano l'uno dell'altro".

Appuntamento al 25 aprile in Italia per Avengers: Infinity War