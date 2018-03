Il ruolo del Wakanda in Avengers: Infinity War e di Shuri nel Marvel Cinematic Universe

Quale sarà il ruolo del Wakanda in Avengers: Infinity War ? E' quello che si chiedono i tanti fan della Marvel dopo l'incredibile successo die aver visto frammenti dell'epica battaglia in questa nazione nel primo trailer.

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha confermato che tutto l'intero terzo atto della pellicola sarà ambientato nella nazione del Wakanda. Una decisione presa ancor prima di sapere come il pubblico avrebbe reagito a Black Panther, uscito a febbraio.

"E' la più grande tradizione dei Marvel Studios. Inseriamo nei nostri film le cose in cui crediamo prima ancora del responso del pubblico. Lo dirò fino alla nausea: eravamo in produzione con The Avengers, prima ancora delle release di Thor e Captain America. La stessa cosa è accaduta qui con Pantera Nera e il ruolo del Wakanda.".

Il Wakanda diventerà una sorta di "punto di ancoraggio" per l'intero Marvel Cinematic Universe. E chiaramente, Feige ha parlato con EW del ruolo che assumerà anche Shuri (Letitia Wright) in questo universo: "Penso ci sia un grosso potenziale. Si tratta di un bilanciamento tra lasciare le persone che vorrebbero di più e il dargli troppo, ma vedrei un film su ognuno di questi personaggi. Penso che Shuri sia straordinaria, e vedrete molto di più di lei in questo universo. Io guarderei tre film su Okoye, per esempio. Non dico che li faremo, ma sono molto intrigato da tutto ciò. Francamente, come detto, finire questi 22 film è tutto quello a cui stiamo pensando al momento".